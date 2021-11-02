السيارات اليابانية والصينية تواصل قيادة السوق

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شاهندة إبراهيم – كشف أحدث تقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، عن مواصلة المركبات ذات المنشأ الياباني مسيرة نموها لتقتنص حصة قدرت بنحو 70%، بعد أن حققت بيع 44 ألف و187 وحدة لتتصدر القطاع، خلال الشهور التسعة الأولى في مقابل 26 ألف و6 وحدات مباعة في الفترة المقارنة من العام الماضي.
ودفعت أيضا مبيعات السوق، السيارات ذات المنشأ الصيني صاحبة الأداء المتنامي بوتيرة متسارعة إذ سجلت 36 ألف و277 مركبة، بدلا من 18 ألف و280 عربة، مكنتها من الاستحواذ على حصة نمو هائلة وصلت إلى 98.5%.
ولأول مرة، تظهر مبيعات السيارات ذات المنشأ الأوروبي تأثر فعلي لتتراجع إلى 33 ألف و63 وحدة، في مقابل ما تم بيعه خلال الفترة المذكورة من العام الماضي وهو 34 ألف و993 مركبة، لتهبط حصتها من السوق إلى 5.5%.
وأمنت السيارات ذات المنشأ الكوري حصة نمو 59.4%، بواقع تسليم 30 ألف و791 مركبة، مقارنة مع 19 ألف و322 عربة.
وإلى ذلك، باعت السيارات الأمريكية نحو 9 آلاف و549 وحدة، مقارنة مع 9 آلاف و16 عربة، بحصة نمو متواضعة 5.9%.
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