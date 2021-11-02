عبور لاند تحقق 255.2 مليون جنيه أرباح مجمعة خلال 9 أشهر

رنا ممدوح _ صعدت الأرباح المجمعة لشركة عبور لاند للصناعات الغذائية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 255.186 مليون جنيه، مقابل 239.5 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وصعدت المبيعات وفقا للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 2.122.957 مليار جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 2.044.441 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

وارتفعت تكلفة المبيعات خلال نفس الفترة إلى 1.621.389 مليار جنيه مقابل 1.574.429 مليار جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وصعد مجمل الربح خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 501.568 مليون جنيه مقابل 470.011 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وبلغ نصيب السهم في الأرباح الأساسي والمخفض 0.58 جنيه مقابل 0.54 جنيه بالفترة المناظرة.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، ارتفعت صافي أرباح عبور لاند بالفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي إلى 255.241 مليون جنيه، مقابل 239.534 مليون جنيه بالفترة المقارنة.