البورصة المصرية تصعد 0.24% بداية التعاملات بدعم من مشتريات العرب والأجانب

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم، وحقق المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاعا بنسبة 0.24%، ليتداول عند مستوى 11595 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.65%، ليتداول عند مستوى 52.05 جنيه.

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وارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.24% و 0.34% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة المصرية 76.082 مليون جنيه على 127 شركة من خلال 2.864 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 20 شركة مقابل تراجع 9 شركات بينما لم تتغير أسعار 98 شركة.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 5.61 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 16.466 مليون جنيه، مقابل 10.856 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 4.224 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 10.195 مليون جنيه، مقابل 5.970 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المؤسسات الأجنبية صافي شراء بقيمة 1.385 مليون جنيه وسط غياب لنشاط الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح سعر الإغلاق نسبة التغير % حقق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري 2 8.26 9.75 18.04 شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي – نيوداب 1.814 1.903 4.91 راية القابضة للاستثمارات المالية 2.84 2.96 4.23 أودن للاستثمارات المالية 3.65 3.8 4.11 الدلتا للسكر 14.85 15.4 3.70

الأسهم الأكثر انخفاضا