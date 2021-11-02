هيونداي تزيح إم جي من صدارة سوق سيارات الركوب خلال سبتمبر الماضي

شاهندة إبراهيم – أزاحت هيونداي العلامة الصينية إم جي من صدارة سوق سيارات الركوب التي كانت قد قادته أغسطس الماضي.

وهيمنت هيواندي على قائمة مبيعات قطاع الركوب في شهر سبتمبر الماضي بحجم بيع وصل إلى 2454 وحدة، مقابل 2319 عربة، وفق أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

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وجاءت في مركز الوصيف إم جي بعدما نجحت في تسليم 1848 وحدة، بدلا من 1553 سيارة.

واحتدمت المنافسة بين كلا من نيسان وسوزوكي على المركز الثالث، لتحسمها الأولى بمبيعات وصلت إلى 1748 مركبة، مقابل 1877 عربة.

فيما حصلت سوزوكي على المركز الرابع بواقع بيع 1720 سيارة مقابل 233 وحدة فقط تم بيعها في الشهر المقارن من العام الماضي، وأعقبتها شيري التي تمكنت من تسليم عدد 1349 مركبة، بدلا من 1167 عربة.

وحلت تويوتا في المركز السادس بإجمالي بيع 1227سيارة مقابل 1485 مركبة، ومن ثم جاءت كيا في المركز السابع مسجلة 905 عربة مقارنة مع 1250 وحدة.

وتمكنت من فيات بيع نحو 814 سيارة أودعتها في المركز الثامن مقابل 1238 مركبة مباعة في سبتمبر 2020، وتلتها بي واي دي بعدما نجح وكيلها المحلي في تسويق 765 عربة، بدلا من 390 وحدة.

ولحقت بيجو بقائمة العشر الكبار بعدما باعت 716 سيارة مقابل 1004 وحدة، وأعقبتها شيفروليه بواقع 646 مركبة مقارنة مع 1252 وحدة.

فيما تذيلت شانجان قائمة سيارات الركوب الأكثر مبيعا في سبتمبر الماضي، بعدما نجحت في بيع وتسويق 461 وحدة.

أما العلامات الأخرى إذ حققت بيع 1991 سيارة فقط في مقابل 3283 وحدة لتهبط لما يقترب من النصف.