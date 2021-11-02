سبينالكس تحقق أرباحا بقيمة 1.97 مليون جنيه خلال الربع الثالث

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رنا ممدوح _ تحولت شركة الإسكندرية للغزل والنسيج – سبينالكس للربحية خلال الربع الثالث من العام الجاري، وحققت صافي ربح بعد خصم الضريبة بقيمة 1.973 مليون جنيه مقابل 9.249 مليون جنيه خسائر بالربع المقارن العام الماضي 2020.
وصعدت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 35.918 مليون جنيه بالفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 15.896 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وحققت الشركة مجمل أرباح بقيمة 4.923 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقابل 5.986 مليون جنيه خسائر بالفترة المماثلة العام الماضي.
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