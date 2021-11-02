إعمار مصر تحقق 2.8 مليار جنيه أرباح مجمعة خلال 9 أشهر

رنا ممدوح _ ارتفعت الأرباح المجمعة لشركة إعمار مصر للتنمية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 2.814.137 مليار جنيه مقابل 1.183.193 مليار جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وقفزت الإيرادات وفقا للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 7.620.905 مليار جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 2.433.684 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

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وارتفعت تكلفة الإيرادات إلى 4.191.638 مليار جنيه خلال نفس الفترة مقابل 1.614.036 مليار جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وصعد مجمل الربح خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 3.429.267 مليار جنيه مقابل 819.648 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وسجلت ربحية السهم الأساسي والمخفض 0.56 جنيه خلال نفس الفترة مقابل 0.24 جنيه بالفترة المقارنة.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، ارتفعت صافي أرباح إعمار مصر إلى 2.814.137 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، مقابل 1.183.193 مليار جنيه بالفترة المقارنة.