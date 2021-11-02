هيونداي تواصل قيادة مبيعات سيارات الركوب خلال 9 أشهر

شاهندة إبراهيم – واصلت العلامة الكورية هيونداي قيادة مبيعات سيارات الركوب خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، بعدما نجحت في بيع 19 ألف و182 وحدة، مقابل 12,472 ألف و472 عربة في ذات المدة المماثلة من العام الماضي.

كما حافظت العلامة الصينية إم جي على مركز الوصيف، بحجم بيع وصل إلى 18 ألف و498 سيارة مباعة على أساس سنوي، بدلا من 8 آلاف و653 وحدة.

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ولحقت بالمثلث الذهبي، نيسان بعدما تمكن وكيلها المحلي من تسويق 17 ألف و237 سيارة بدلا من 11 ألف و408 مركبات.

وحلت تويوتا في المركز الرابع بإجمالي عدد وحدات مباعة 13 ألف و707 سيارات، مقارنة بنحو 11 ألف و449 مركبة.

وكان المركز الخامس من نصيب كيا التي حققت مبيعات تراكمية قدرت بنحو11 ألف و609 وحدات، بدلا من 6 آلاف و850 عربة، ومن ثم تلتها شيري بعدما باعت 10 آلاف و472 سيارة، مقابل6 آلاف و90 مركبة.

وحلت سوزوكي في المركز السابع بمبيعات قياسية، بلغت 9 آلاف و883 سيارة، مقابل 961 وحدة فقط.

وجاءت فيات في المركز الثامن بإجمالي بيع 9 آلاف و798 سيارة، مقارنة بنحو 8 آلاف و619 عربة.

وحجزت بيجو المركز التاسع بواقع 8 آلاف و25 وحدة، بدلا من 5 آلاف و200 مركبة، وأعقبتها شيفروليه مسجلة 7 آلاف و655 سيارة، مقابل 6 آلاف و981 عربة.

وحجزت بي واي دي المركز الحادي عشر بحجم بيع وصل إلى 5 آلاف و214 سيارة، مقابل 2,747 وحدة.

أما المركز الثاني عشر فكان من نصيب سيتروين 4 آلاف سيارة، مقابل 3 آلاف و306 مركبات، وتلتها رينو التي خيم التراجع العنيف على مبيعاتها ليصل إلى 3,631 آلاف و631 وحدة، مقارنة مع 10 آلاف و250عربة.

فيما سجلت باقي العلامات الأخرى 14 ألف و956 وحدة، مقابل 12 ألف و631 سيارة مبيعة.