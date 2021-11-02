سوق دبي المالي يخترق مستوى 3000 نقطة بعد إطلاق صندوق صانع للسوق بملياري درهم

سي ان بي سي _ اخترق مؤشر سوق دبي المالي مستوى 3000 نقطة اليوم الثلاثاء، وذلك بعد اعتماد دبي إطلاق صندوق صانع للسوق بملياري درهم وغيرها من الإجراءات التي من شأنها أن تدعم الأسواق المالية.

هذا وافتتح السوق الجلسة على صعود بأكثر من 1%، واستمر بالارتقاع حتى تجاوز مستوى الـ 3000 نقطة والذي يعتبر أعلى مستوى له في أكثر من 3 سنوات.

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وتداول سهم شركة سوق دبي المالي بالحد السعري الأقصى، وسجل سهما إعمار وإعمار مولز أعلى مستوى لهما في عامين.

وكانت وكالة أنباء الإمارات نقلت عن نائب حاكم دبي، مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن الإمارة اعتمدت مستهدف مضاعفة السوق المالي إلى 3 تريليون درهم وتشكيل لجنة لإنفاذ القانون في أسواقها ومحاكم متخصصة.

وتم اعتماد إطلاق صندوق بقيمة تصل إلى 2 مليار درهم كصانع للسوق، وصندوق آخر بمليار درهم لتشجيع شركات التكنولوجيا على الإدراج في أسواق دبي المالية وبورصتها، بهدف التحرك لتطوير الأسواق المالية بسرعة كبيرة خلال الفترة القادمة.