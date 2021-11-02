محمد الأتربي: 170 مليون جنيه من 6 بنوك لشركة فاكسيرا لإنتاج لقاح كورونا

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أمنية إبراهيم- إسلام فضل _ قال محمد الأتربي، رئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك مصر، إن هناك 6 بنوك هي الأهلي المصري ومصر والقاهرة والتجاري الدولي وQNB ، العريي الإفريقي قدمت 170 مليون جنيه تبرعا لشركة فاكسيرا لانتاج لقاح كورونا.
وأوضح خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك أن المصارف تبرعت أيضا بقيمة 750 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة كورونا، بجانب 500 مليون جنيه لتوفير اللقاح.
وأضاف أن الاتحاد قام بتنظيم حملة للتوعية بالمدفوعات الإلكترونية وأهميتها بقيمة 51 مليون جنيه .
تابع أن اتحاد البنوك سيطلق مبادرة خلال أسبوع لتوعية الأفراد من طرق الاحتيال والنصب لحماية العملاء.
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