يحيى أبو الفتوح: البنك الأهلي يستحوذ على 60% من معاملات التجارة الإلكترونية

أمنية إبراهيم- إسلام فضل _ قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن عدد مستخدمي الإنترنت البنكي من الأفراد بلغ 6 مليون، فيما بلغ عدد الشركات نحو 63 ألف شركة بنهاية يونيو الماضي.

وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة، إلى أن مصرفه يركز خلال الفترة الحالية على التجارة الإلكترونية والتي استحوذ البنك الأهلي على 60% من معاملاتها.

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وأضاف أبو الفتوح خلال مؤتمر الناس والبنوك اليوم الثلاثاء، أن البنك الأهلي اهتم بتعزيز باقة الخدمات الإلكترونية، وطرح خدمة تحويل أموال العاملين بالخارج من خلال الهاتف المحمول والتي يتم صرفها لحظيًا، بجانب الحصول على رخصة قبول الدفع بنقاط البيع الإلكترونية من خلال الهاتف المحمول.

وقال إن عدد المحفظة الإلكترونية “الأهلي فون كاش” بلغ 1.7 مليون بنهاية يونيو الماضي بنمو 200% من حجم المعاملات المالية.

وأضاف أن قيمة المدفوعات الإلكترونية من خلال البطاقات مسبقة الدفع والخصم المباشر بلغ نحو 338 مليار جنيه لعدد 14.6 مليون كارت.

وأوضح أن قيمة المدفوعات انقسمت كالأتي بطاقات مسبقة الدفع 21.3 مليار جنيه، لعدد 7.2 مليون بطاقة، وبطاقات الخصم المباشر 290 مليار جنيه لنحو 6 مليون بطاقة بنهاية العام المالي الماضي.

كما بلغت قيمة المدفوعات الإلكترونية لبطاقات الائتمان 27 مليار جنيه لعدد 1.3 مليون بطاقة بنهاية عام 2020/2021.