بنك أوف أمريكا يرفع توقعات أسعار النفط إلى 120 دولارا للبرميل في 2022

وكالات _ رفع بنك أوف أمريكا، توقعاته لأسعار النفط في عام 2022، متوقعا ارتفاع الأسعار في منتصف العام المقبل إلى 120 دولارا للبرميل.

ووأشار البنك إلى أن أزمة الطاقة العالمية أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز والفحم حول العالم، الأمر الذي يساهم في تعاف سريع لأسعار العقود الآجلة للنفط.

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كذلك يساهم الطلب المتزايد على البنزين والديزل ووقود الطائرات، إلى جانب وجود قيود على قدرة التكرير، إلى تسريع ارتفاع أسعار النفط في عام 2022.

وللمقارنة يتم تداول النفط في الوقت الحالي عند مستوى 85 دولارا للبرميل، ويترافق ذلك مع زيادة الطلب على الذهب الأسود.