- 1/3
- 2/3
- 3/3
أمنية إبراهيم وإسلام فضل _ قالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، إن وزارة المالية تحملت 1.3 مليار جنيه حتى الآن، لدعم فائدة قروض التمويل العقاري لمحدودي الدخل على 20 عامًا.
وأضافت عبد الحميد خلال مؤتمر الناس والبنوك، اليوم الثلاثاء، أن الصندوق وافق على 250 إلى 265 ألف عميل محدوي الدخل ضمن مبادرة البنك المركزي المصري الجديدة بسعر فائدة 3٪.
وأوضحت أن الصندوق من المخطط أن يقوم بتسليم الوحدات للعملاء خلال عامين، مشيرة إلى أن تلك المبادرة قدمت مزيد من التيسرات للعملاء.
وكان البنك المركزي المصري المصري قد أعلن رسميا عن إطلاق مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، بسعر عائد متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل إلى 30 عاما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صندوق الإسكان الاجتماعي: وزارة المالية تحملت 1.3 مليار جنيه دعم لتمويل محدودي الدخل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.