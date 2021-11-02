صندوق الإسكان الاجتماعي: وزارة المالية تحملت 1.3 مليار جنيه دعم لتمويل محدودي الدخل

أمنية إبراهيم وإسلام فضل _ قالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، إن وزارة المالية تحملت 1.3 مليار جنيه حتى الآن، لدعم فائدة قروض التمويل العقاري لمحدودي الدخل على 20 عامًا.

وأضافت عبد الحميد خلال مؤتمر الناس والبنوك، اليوم الثلاثاء، أن الصندوق وافق على 250 إلى 265 ألف عميل محدوي الدخل ضمن مبادرة البنك المركزي المصري الجديدة بسعر فائدة 3٪.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

وأوضحت أن الصندوق من المخطط أن يقوم بتسليم الوحدات للعملاء خلال عامين، مشيرة إلى أن تلك المبادرة قدمت مزيد من التيسرات للعملاء.

وكان البنك المركزي المصري المصري قد أعلن رسميا عن إطلاق مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، بسعر عائد متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل إلى 30 عاما.