بنكا الأهلي والزراعي يستهدفان ضخ 10 مليارات جنيه في مشروع البتلو

أمنية إبراهيم وإسلام فضل _ قال علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، إن البنك يعتزم ضخ تمويلات في مشروع البتلو بالتعاون مع البنك الأهلي المصري بقيمة 10 مليارات جنيه.

وأضاف فاروق خلال مؤتمر الناس والبنوك، اليوم الثلاثاء، أن البنك يستهدف خلال النصف الأول من العام المقبل تغيير نظام Core Banking System بشكل كامل، موضحًا أنه سيتم العمل بشكل تجريبي خلال شهر فبراير، ثم بشكل رسمي في الفروع خلال يونيو المقبل.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

وذكر أن البنك منح سلف زراعية خلال العام الماضي بقيمة تتخطى 7 مليارات جنيه، ونستهدف التوسع في تلك الخدمة خلال الفترات المقبلة.

وأشار إلى أن البنك يخاطب شريحة عملاء تضم نحو 55 مليون عميل من المزارعين والفلاحين، لافتا إلى أن عدد عملاء البنك الزراعي يبلغ 3.5 مليون عميل.

ولفت إلى أن ودائع وحسابات توفير بالبنك ارتفعت من 50 مليار جنيه إلى 92 مليار جنيه.

وأكد فاروق أن مصرفه يبذل مجهودات كبيرة للتطوير وتقديم خدمات مميزة للعملاء، ويستهدف أن يكون من أكبر 3 بنوك على مستوى بنوك القطاع المصرفي.