راية لخدمات مراكز الاتصالات تدرس عروض استحواذ لشركات بالولايات المتحدة

إسلام سالم _ قال المهندس أحمد رفقي العضو المنتدب لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، إحدى شركات راية القابضة، إن الشركة استطاعت تحقيق عدد من الانجازات خلال 2021، منها التوسع الجغرافي وتطوير البنية التحتية للشركة، وتدريب وتأهيل العامل البشري، وإضافة فروع جديدة في عدد من الدول، مؤكدا استهداف الشركة تنفيذ عملية استحواذ في الولايات المتحدة، إلا أننا في مرحلة الدراسة خلال الفترة الحالية.

وأضاف رفقي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أنه تم إدراج الشركة في قائمة أبرز مقدمي الخدمة في العالم من مجموعة ايفرست جروب، حيث استمرت ايفرست جروب في تقييم كامل لشركتنا لمدة 9 أشهر، مؤكدا أن الشركات العالمية والأجنبية تعتمد على تقييم ايفرست جروب قبل اتخاذ قرار بعقد شراكات في أي دولة.

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إطلاق شركة راية فيوتشر تك لمساعدة أصحاب الشركات والأفكار الجيدة والصغيرة

وأكد العضو المنتدب لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، أن إطلاق شركة راية فيوتشر تك، والمتخصصة في جذب أصحاب الشركات والأفكار الجيدة والصغيرة، جاء بهدف تنمية وتطوير الأفكار الجيدة، من خلال تنفيذ عمليات تدريب علاوة على خلق وفتح أسواق جديدة لتلك الشركات لتسويق منتجاتهم، على أن يقتصر دخول راية فيوتشر تك بتلك الشركات بنسبة 5 أو 6% فقط.

وشدد أن عدد الشركات التي تقدمت للانضمام لبرنامج راية فيوتشر تك وصل إلى 120 شركة، حيث تم تصفية الشركات لتصل إلى 7 شركات فقط بالمرحلة الأولى على نبدأ في تأهيل تلك الشركات في الربع الأول من العام المقبل.

وأوضح أن راية لخدمات مراكز الاتصالات تمكنت من تأهيل 150 شاب لسوق العمل خلال العام الجاري، على أن نستمر خلال العام المقبل في مسئوليتنا الاجتماعية، مشددا على استهداف الشركة التوسع بنسبة 25% في حجم أعمالها في 2022، حيث نعمل خلال الفترة الحالية بعدد كبير من المجالات أبرزها الطيران والسيارات والتجارة الالكترونية.

ونوه أن الشركة نقدم الخدمة ب25 لغة مختلفة وسنركز على اللغات العربية والانجليزية بالأسواق العربية والأجنبية خلال الفترة المقبل، موضحا أن رواتب الموظفين تتراوح بين 3 و16 ألف جنيه بحسب العميل وإمكانيات الموظف.

ولفت إلى أن الشركة استطاعت توفير خدمة جديدة، وهي تقديم الدعم الفني من خلال فيديو كول، ما يعطي نتيجة ممتازة تقارب لنتيجة حضور عامل الدعم الفني، كما أننا طورنا عدد كبير من البرامج داخل الشركة لتتمكن من تحليل صوت أو النص المكتوب للعميل لمعرفة حالته ومدى رضاه عن الخدمات المقدمة.

الشافعي: جائحة كورونا أتاحت فكرة العمل من المنزل رغم التحديات الإلكترونية الكبيرة

ومن جانبه أكد علاء الشافعي، رئيس العمليات بشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، أن جائحة كورونا أتاحت فكرة العمل من المنزل، ورغم التحديات الإلكترونية الكبيرة، إلا انها فتحت باب العمل من المنزل لدى عدد من المؤسسات، ما ساعد فئات جديدة في الحصول على فرص عمل مثل السيدات المعيلات.

الرد الصوتي من جانب موظفي خدمة العملاء لن ينتهي مهما بلغت قوة الرد الإلكتروني

وأضاف الشافعي، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم، أن الرد الصوتي من جانب موظفي خدمة العملاء، لن ينتهي، فمهما بلغ الرد الإلكتروني من قوة لن يكون كافيا بالنسبة للعملاء.