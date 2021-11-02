رئيس اتحاد بنوك مصر: نعمل على توحيد المستندات المطلوبة لمبادرات التمويل العقاري

أمنية إبراهيم وإسلام فضل _ قال محمد الإتربي رئيس بنك مصر، ورئيس اتحاد بنوك مصر، إن الاتحاد أجرى اجتماعا موسعا ضم كافة البنوك العاملة بالسوق المحلية، مؤخرا، ووجه بضرورة توحيد قائمة المستندات والأوراق المطلوبة للاستفادة من قروض التمويل العقاري ضمن مبادرة البنك المركزي المصري.

وأوضح رئيس اتحاد بنوك مصر، ضرورة تبسيط المستندات والأوراق المطلوبة سواء للعميل طالب التمويل، أو تلك الخاصة بالوحدات السكنية، وتوحيدها بين وحدات القطاع المصرفي ما يسهم في تيسير وصول العملاء المحتملين للتمويلات مدعومة الفائدة.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

وأكد محمد الإتربي، على ضرورة عمل البنوك على تسهيل إجراءات الحصول على تمويل عقاري ضمن مبادرات البنك المركزي المصري، والتي يتم طرحها بغرض مساعدة المواطنين على تملك وحدة سكنية مناسبة بسعر عائد بسيط.