مجلس الوزارء يوافق على عودة ولاية مدينة الحرفيين إلى محافظة الجيزة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إعادة النظر في قرار نقل ولاية مدينة الحرفيين من محافظة الجيزة لصالح الهيئة العامة للاستثمار لإقامة منطقة حرة عليها، وعودة الأمر كما كان عليه من قبل؛ حتى تتمكن المحافظة من استكمال ما تم تنفيذه من أعمال المرافق اللازمة للمدينة، ضمن خطة زمنية محددة للتنفيذ.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنعقدة بتاريخ 28 أكتوبر 2021، فيما يخص عدة موضوعات.