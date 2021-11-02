عاجل.. البنك الأهلي يخطط لجمع تمويلات خارجية لا تقل عن 1.5 مليار دولار في 2022

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أمنية إبراهيم وإسلام فضل _ كشف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، عن تخطيط مصرفه لجمع تمويلات خارجية عبر مؤسسات التمويل الدولية لا تقل عن 1.5 مليار دولار خلال العام 2022.
وقال أبو الفتوح ردا على سؤال لحابي حول القيمة المتوقع جمعها من تمويلات دولارية خلال العام القادم أن البنك الأهلي نجح في توقيع اتفاقيات تمويل مع عدد من المؤسسات الدولية بقيمة بلغت حوال 1.5 مليار دولار خلال العام الجاري 2021، ويأمل أن لا تقل عن تلك القيمة العام القادم.
وأوضح أبو الفتوح، أن اتفاقيات التمويل مع المؤسسات الدولية جزء أساسي من العمل اليومي داخل القطاع المصرفي بصفة عامة، والبنك الأهلي بصفة خاصة، ما يوسع ويعزز قدرات البنك على توفير التمويل وتعزيز موارد العملة الصعبة.
وأشار أبو الفتوح إلى أن غالبية اتفاقيات التمويل التي حصل عليها البنك الأهلي تستهدف تقديم برامج تمويلية تسهم وتخدم تحقيق الاستدامة، منها تمويلات موجهة لمشروعات التنمية الزراعية، والمرأة، والطاقة النظيفة على سبيل المثال.
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