إيرادات قناة السويس ترتفع 12.4% في أكتوبر إلى 551 مليون دولار

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم الثلاثاء، إن القناة حققت إيرادات بلغت 551 مليون دولار في أكتوبر تشرين الأول.

وأضاف أن الزيادة في الإيرادات بلغت 12.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

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وقال ربيع، إن إيرادات القناة بلغت 4.862 مليار دولار في الفترة من أول يناير إلى 12 أكتوبر.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن إحصائيات الملاحة خلال شهر أكتوبر 2021 ، سجلت عبور 1847 سفينة مقابل عبور 1620 سفينة خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، بفارق 227 سفينة، بنسبة زيادة قدرها 14%.

أضاف أن إجمالى الحمولات الصافية بلغت 112 مليون 100 ألف طن، مقابل 100 مليون و600 ألف طن خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، بفارق 11 مليون و500 ألف طن، بنسبة زيادة بلغت 11.4%.