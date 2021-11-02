يحيى أبو الفتوح: 100 مليار جنيه محفظة تمويل التطوير العقاري والمقاولات

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أمنية إبراهيم وإسلام فضل _ قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات لحابي، على هامش مؤتمر الناس والبنوك، إن حجم محفظة قطاعي التطوير العقاري والمقاولات والتشييد لدى البنك قفز إلى 100 مليار جنيه، مقابل نحو 25 مليارا قبل سنوات قليلة.
وأكد أبو الفتوح، أن البنك الأهلي يولي أهمية كبيرة بقطاع التطوير والتنمية العمرانية في استراتيجيته الحالية، سواء عبر توفير التمويل بشكل مباشر في صورة التقليدية قروض وتسهيلات ائتمانية وخطابات ضمان، أو عبر الاستثمار والدخول في شراكات مثلما حدث مع مجموعة طلعت مصطفى.
وأضاف أبو الفتوح، أن مشروعات تطوير شبكة الطرق وكذا المبادرة الرئاسية لحياة كريمة، خلقت رواجا ملموسا في سوق المقاولات والتشييد، مؤكدا حرص البنك الأهلي على توفير التمويلات اللازمة للشركات العاملة بمجال البناء والتشييد بمختلف أحجامها.
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