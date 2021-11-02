مال وأعمال

البنك الأهلي يدرس عروض للشراكة مع مطورين عقاريين على غرار طلعت مصطفى

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أمنية إبراهيم وإسلام فضل _ قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن مصرفه يدرس حاليا عدد من العروض المقدمة من شركات عقارية للدخول في شراكة على غرار الصفقات التي عقدها البنك مع مجموعة طلعت مصطفى.

وأضاف في تصريحات لحابي على هامش مؤتمر الناس والبنوك: “ندرس حاليا عدد كبير من العروض المقدمة من مطورين عقاريين للدخول في شراكة مشابهة لشراكة البنك الأهلي مع مجموعة طلعت مصطفى”.

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وفضل نائب رئيس البنك الأهلي، عدم الكشف عن هوية الشركات العقارية المتقدمة بعروض للشراكة، مكتفيا بوصفها بالقول بأنها مجموعة كبيرة تضم شركات كبرى.

مؤتمر الناس والبنوك

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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