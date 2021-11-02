البنك الأهلي يدرس عروض للشراكة مع مطورين عقاريين على غرار طلعت مصطفى

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أمنية إبراهيم وإسلام فضل _ قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن مصرفه يدرس حاليا عدد من العروض المقدمة من شركات عقارية للدخول في شراكة على غرار الصفقات التي عقدها البنك مع مجموعة طلعت مصطفى.
وأضاف في تصريحات لحابي على هامش مؤتمر الناس والبنوك: “ندرس حاليا عدد كبير من العروض المقدمة من مطورين عقاريين للدخول في شراكة مشابهة لشراكة البنك الأهلي مع مجموعة طلعت مصطفى”.
وفضل نائب رئيس البنك الأهلي، عدم الكشف عن هوية الشركات العقارية المتقدمة بعروض للشراكة، مكتفيا بوصفها بالقول بأنها مجموعة كبيرة تضم شركات كبرى.
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