أرباح البنك الأهلي الكويتي – مصر ترتفع إلى 616 مليون جنيه خلال 9 أشهر

أعلن البنك الأهلي الكويتي – مصر عن تحقيق صافي أرباح تشغيلية بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021، بزيادة 21% مقارنة بالفترة ذاتها من 2020.

وأوضح البنك في بيان، أن إجمالي الأصول ارتفعت بنسبة 27% لتصل إلى 52.4 مليار جنيه، وارتفاعا في صافي الدخل من العائد بنسبة بلغت 14% إلى 1.6 مليار جنيه بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

كما شهد إجمالي ودائع العملاء في البنك زيادة ملحوظة بنسبة 35% ليصل إلى 45.3 مليار جنيه مقارنة بـ 33.6 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2020.

وأشار البيان أن إجمالي محفظة القروض نمت بنسبة 10% مقارنة بنهاية العام السابق ليصل إلى 23.9 مليار جنيه.

ولفت البيان، أنه بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2021 حقق البنك أرباحا قبل الضريبة بلغت 944 مليون جنيه، وشهد صافي الربح بعد الضريبة نموا بنسبة قدرها 14% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2020 ليصل إلى 616 مليون جنيه.

وتعليقا على هذه النتائج، قال علي معرفي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر، أن نتائج الربع الثالث تؤكد نهج التزامنا الراسخ بتحقيق نمو مستدام مبنيا على علاقات وطيدة مع عملائنا والمجتمعات التي نعمل فيها.

وأشار أنه على الرغم من التحسن الذي تشهده الآفاق الاقتصادية إلا أننا مازلنا نشهد تحديات اقتصادية بالغة، ولكننا تمكنا من تحقيق أرباحا مستدامة بفضل قوة الميزانية العمومية للبنك والأداء المتميز الذي أداه فريق العمل.

وأكد على مواصلة الاستثمار في تحديث الخدمات الرقمية وتنمية قدرات موظفينا، مما يمكننا من التعامل بمرونة وسرعة لمواكبة كافة المتغيرات التي يشهدها السوق المصرفي، وهو ما يجعلنا على استعداد تام لتقديم حلول مصرفية مبتكرة للعملاء وخدمات ذات مستوى عال.

وتابع: أود في هذا الإطار أن أشكر فريق الإدارة التنفيذية وجميع موظفينا على تفانيهم وجهودهم التي بذلوها طوال العام، ولقد تمكنا بفضل هذه الجهود من تخطي معدلات النمو المستهدفة في السوق، ونتطلع إلى الاستمرار معاً في هذا المسار الناجح.”

وبدوره علق خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر قائلا “إن النتائج الإيجابية التي حققها البنك خلال الربع الثالث من العام تعكس نهج البنك المتوازن وتؤكد التزامه التام بتقديم أفضل دعم لجميع القطاعات المعنية من عملاء وموظفين ومساهمين في ظل هذا المناخ المحلي والاقليمي المليء بالتحديات”.

أضاف أن ما تشهده القوائم المالية للبنك من تقدم ملحوظ ومعدلات نمو متميزة على كافة المؤشرات المالية، يؤكد نجاح استراتيجية النمو الطموحة التي انتهجها البنك منذ بداياته والتي جعلتنا اليوم قادرين على تحمل ضغوط السوق وتقلباته ومواصلة تعزيز مكانة البنك الأهلي الكويتي – مصر في القطاع المصرفي المصري.

وأشار السلاوي أن أحد الركائز المحورية لنجاح مصرفنا يتمثل في قوة ومرونة فريق العمل الذي نجح في ترجمة استراتيجيتنا إلى نتائج ملموسة وإيلاء القدر الأكبر من الاهتمام لدعم كافة شرائح العملاء من خلال سرعة طرح منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجاتهم.

وتابع: أود في هذا الاطار أن أتوجه بالشكر إلى جميع العاملين بالبنك على عملهم الدؤوب وتحملهم للمسؤولية خلال الفترة السابقة، وكذلك اتوجه بالشكر والامتنان إلى البنك المركزي المصري المصري على توجيهاته ودعمه المتواصل للقطاع المصرفي.”

جدير بالذكر، أن البنك الأهلي الكويتي – مصر مازال ملتزماً بدعم الشمول المالي ويواصل التعاون عن كثب مع البنك المركزي المصري المصري، من خلال تبني وطرح المبادرات الرائدة والمؤثرة لنشر الوعي حول الثقافة المالية وتزويد الفئات السكانية غير المتعاملة مع البنوك بالمبادئ الأساسية اللازمة تشجيعاً لها على استخدام الخدمات المصرفية.

وفي إطار هذه المبادرات يحظى العملاء بمزايا تشجيعية مثل فتح حسابات مصرفية بدون رسوم والحصول على بطاقات خصم مباشر مجانية فور فتح الحساب. كما طرح البنك منتجات وخدمات تلبي احتياجات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تماشياً مع توجه الدولة، وذلك من خلال تقديم كل الدعم لهذا القطاع المؤثّر في النمو الاقتصادي لدفع عجلة الازدهار على النحو الأمثل.