مال وأعمال

توجه لإدراج هيئة كهرباء ومياه دبي في البورصة خلال الأشهر القادمة

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_ قال نائب حاكم إمارة دبي، مكتوم بن محمد، على تويتر اليوم، إن لجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي تعتزم إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي في سوق دبي المالي خلال الأشهر القادمة.

وأضاف أن الإدراج سيكون على مراحل تراعي “حجم الأصول الضخمة التي تضمها ديوا وموقعها ضمن اقتصاد دبي”.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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