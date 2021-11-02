الذهب يرتفع محليا جنيهان بالتزامن مع الصعود العالمي

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شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بواقع جنيهان خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.
قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن عيار 21 الأكثر انتشارا وصل إلى 782 جنيها للجرام، في مقابل 780 جنيها بالأمس.
فيما حقق عيار 18 قيمة سعرية 671 جنيها، ولامس عيار 24 مستوى 893 جنيها.
وتداول الجنيه الذهب عند منطقة 6 آلاف 256 جنيها.
وأفاد نجيب، بأن سعر المعدن النفيس وصل إلى 1793 دولارا للأوقية.
وأرجع صعود الملاذ الآمن إلى أن هناك قاعدة يتم التعامل عليها، وهي عندما تكون الأسعار منخفضة يقوم المتعاملون بإجراء عمليات شراء واسعة بكميات كبيرة من الذهب الذي كان قد تم بيعه من قبل بسعر مرتفع، لجني الأرباح.
ونقلا عن ، ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار الأمريكي، فيما يركز المستثمرون على الجدول الزمني لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لتقليص إجراءات التحفيز في اجتماع مهم هذا الأسبوع.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.63% إلى 1794.00 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش.
وصعدت العقود الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 0.66% إلى 1795.70 دولار للأوقية.
وقال متعاملون إن تراجع الدولار هو العامل الرئيسي وراء صعود المعدن الأصفر.
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