أصول البنك الأهلي تقفز إلى 2.6 تريليون جنيه والودائع 2.3 تريليون

أمنية إبراهيم وإسلام فضل _ كشف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، عن ارتفاع إجمالي محفظة أصول البنك -المركز المالي- إلى نحو 2.6 تريليون جنيه، بحصة سوقية تتجاوز 30% من القطاع المصرفي بمصر.

وتابع أبو الفتوح، في تصريحات لحابي على هامش مؤتمر الناس والبنوك، أن مؤشرات الأداء داخل البنك شهدت تطورا ونموا ملموسا، وارتفعت الودائع إلى 2.3 تريليون جنيه، كما زادت محفظة القروض لتتجاوز حاجز 1.1 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر.

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وأضاف أبو الفتوح، أن محفظة قروض التجزئة المصرفية وصلت إلى نحو 150 مليار جنيه، والقروض المتوسطة والصغيرة 100 مليار جنيه.

وأشار إلى أن البنك منح تمويلات بقيمة 600 مليون جنيه ضمن مبادرة إحلال السيارات لصالح حوالي 3 آلاف عميل، وقروض بقيمة 11 مليار جنيه في مبادرة التمويل العقاري لصالح 101 ألف عميل.