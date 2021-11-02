المنصورة للدواجن: صندوق العاملين بهيئة قناة السويس رفع حصته إلى 9.6%

رنا ممدوح _ رفع صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس حصته في رأسمال شركة المنصورة للدواجن لتصبح 9.6% بدلا من 8.7%. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس قام بشراء 3.250 مليون سهم من أسهم المنصورة للدواجن مقابل 3.833 مليون جنيه. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر وبلغ متوسط سعر الشراء 1.18 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

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