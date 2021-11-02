نائب رئيس البنك الأهلي: ندرس عروض من مطورين لاستغلال أصول تسوية بهجت

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أمنية إبراهيم وإسلام فضل _ قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن مصرفه ينظر في عدد من العروض المقدمة من شركات تطوير عقاري لاستغلال الأصول التي آلت ملكيتها للبنك من تسوية مجموعة أحمد بهجت.
وأوضح أبو الفتوح، في تصريحات على هامش مؤتمر الناس والبنوك، أن البنك يدرس خياري المشاركة أو البيع بحسب ما تؤول له الدراسات.
ونجح بنكا الأهلي ومصر، مؤخرا في التوصل لاتفاق ينهي المديونية التاريخية لمجموعة الدكتور أحمد بهجت – دريم لاند، بعد نزاع قضائي طويل دام لسنوات.
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