إل جي تعتزم إقامة مصنع لإنتاج الثلاجات وأجهزة المايكرويف بالسوق المصرية

بكر بهجت _ تعتزم شركة إل جي للصناعات الإلكترونية إقامة مصنع جديد لإنتاح الثلاجات وأجهزة المايكرويف بالسوق المصرية، حيث ناقشت الشركة في اجتماع مع اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، طلبها للتوسع في إقامة المصنع الجديد، كما تم مناقشة إمكانية تصدير الشركة لاجزاء ومكونات شبه مجمعة للدول الراغبة في اجراء عمليات التصنيع البسيطة للأجهزة المنزلية.

ووفق بيانن م هيئة التنمية الصناعية، قام اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة بزيارة لمصنع إل جي للالكترونيات بالعاشر من رمضان، حيث تفقد خطوط الإنتاج الجديدة للشركة لتصنيع تليفزيونات الأوليد OLED، لأول مرة في مصر، وغسالات التحميل الراسي فضلا عن خطوط انتاج الصناعات المغذية, كما شملت الزيارة الاجتماع مع قيادات الشركة لبحث مطالبهم وخططهم التوسعية.

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حضر اللقاء تاي هيون كيم رئيس مجلس إدارة شركة ال جي مصر، وارنولد هيون والمهندس علاء صلاح مستشار رئيس الهيئة لتطوير التصنيع المحلي.

وخلال اجتماعه مع مسئولي الشركة، أكد اللواء الزلاط، أن الصناعات الإلكترونية في مصر من الصناعات التي تستهدفها الحكومة المصرية وخاصة انها تشهد طفرة كبيرة بعد أن استطاعت مصر بما تملكه من مقومات اجتذاب كبرى الشركات العالمية في مجال الإلكترونيات.

وقال الزلاط، إن إقبال أحد أكبر الشركات الإلكترونية في العالم على التوسع وزيادة استثماراتها في مصر يعكس ثقة الاستثمار الأجنبي في السوق المصري وخطط الإصلاح الاقتصادي والتنموي والتشريعي الذي تنتهجه الدولة.

ولفت إلى أن الهيئة على أتم الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لمساندة مثل تلك الاستثمارات العالمية ودعم خططها التوسعية.

وخلال جولته التفقدية بمصانع الشركة الجديدة، أشاد رئيس الهيئة بالتكنولوجيا المتطورة بخطوط إنتاج المصنع، معربا عن فخره بمهارة وقدرة العامل المصري على مواكبة التطور الكبير الذي تشهده هذه الصناعات عالية التقنية , وإخراج منتج لا يقل جوده عن مثيله بالمصنع الام للشركة الكورية.

وأشار الزلاط، أن مصنع ال جي مقام على مساحة اجمالية 210 الف م2 بمدينة التجمعات الصناعية، وينتج أجهزة التليفزيون والغسالات , مضيفا ان العمالة الاجمالية للمصنع بلغت 1100 عامل.

من جانبه أكد تاي هيون كيم رئيس مجلس إدارة شركة ال جي، أن خطوط الإنتاج الجديدة أقيمت على مساحة 60 الف م2، وتبلغ استثمارات مصنع تليفزيونات الاوليد الجديد 8 مليون دولار وتبلغ طاقته الإنتاجية 5 الاف تليفزيون سنويا وتخطط الشركة لرفع الطاقة الإنتاجية الي100 الف تليفزيون العام القادم والوصول لانتاج 250 الف تليفزيون بحلول عام 2024..

أضاف أن الاستثمارات لمصنع الغسالات الجديد تبلغ 5 ملايين دولار وتبلغ الطاقة الإنتاجية 150 الف وحدة سنويا وتخطط الشركة للوصول الى 350 الف وحدة بحلول عام 2024… وبذلك بلغت التكلفة الاستثمارية الاجمالية للمصنع 250 مليون دولار.

وأوضح أن الشركة تهدف لأن تكون مصر نقطة انطلاق لصادراتها إلى أسواق دول الكوميسا، ودول الوطن العربي والشرق الأوسط, حيث إن نصف منتجات الخطوط الجديدة موجهة للتصدير والنصف الأخر للسوق المحلي.