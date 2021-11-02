مؤشر البورصة الرئيسي يصعد إلى 11676 نقطة وسهم CIB يقفز 1.83%

رنا ممدوح _ حقق مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 صعودا بنسبة 0.93%، ليتداول عند مستوى 11676 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 1.83%، وأغلق عند مستوى 53.35 جنيه.

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وانخفض EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.21%، بينما ارتفع EGX100 بنسبة 0.06%.

وسجلت تداولات البورصة 1.387.24 مليار جنيه على 193 شركة من خلال 43.686 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 80 شركة مقابل ارتفاع 67 بينما لم تتغير أسعار 46.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 24.233 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 144.436 مليون جنيه، مقابل 120.203 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 17.392 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 18.035 مليون جنيه، مقابل 643.834 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 6.841 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي شراء بقيمة 17.632 مليون جنيه، مقابل 10.791 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % النصر للملابس والمنسوجات – كابو 0.897 1.041 16.05 حق الاكتتاب لشركة النصر للأعمال المدنية 1 11.66 12.77 9.52 جي بي أوتو 4.14 4.47 7.97 وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي 57.57 62.05 7.78 البنك المصري الخليجي 0.394 0.422 7.11

الأسهم الأكثر انخفاضا