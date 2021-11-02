البنك الزراعي ينفق 1.5 مليار جنيه على تطوير وتعزيز البنية التكنولوجية في 600 فرع

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أمنية إبراهيم وإسلام فضل – أعلن علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، الانتهاء من تطوير وتحديث البنية التكنولوجية في 600 فرع، بتكلفة تخطت 1.5 مليار جنيه.
وأضاف فاروق، ردا على سؤال لبوابة دوت الخليج جورنال، على هامش مؤتمر «الناس والبنوك»، أن مصرفه يستهدف خلال الفترة المقبلة تطوير 610 أفرع بتكلفة تصل إلى 1.5 مليار جنيه.
وذكر أن مصرفه لديه دعما من البنك المركزي المصري المصري لتأسيس البنية التكنولوجيا، ويخطط البنك للانتهاء من عمليات تطوير Core Banking System خلال يونيو المقبل.
وأوضح أن البنك المركزي المصري دعم البنك الزراعي بودائع مساندة بقيمة 20 مليار جنيه، كما دعم البنك أيضًا بكوادر متخصصة في البنية التكنولوجيا.
وفي سياق مختلف، ذكر فاروق أن إجمالي تمويلات منتج باب رزق بلغت 60 مليون جنيه حتى الآن.
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