يحيى أبو الفتوح: 200% زيادة في حجم معاملات المحفظة الإلكترونية الأهلي فون كاش

دوت الخليج – قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، يحيى أبو الفتوح، إن البنك في إطار عملية التحول الرقمي قدم العديد من المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية، ومنها: خدمة الإنترنت البنكي للأفراد والشركات، والتي بلغ عدد مشتركيها من الأفراد نحو 6 ملايين عميل، فيما بلغ عدد الشركات نحو 63 ألف شركة.

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وأضاف أبو الفتوح، خلال كلمته بمؤتمر «الناس والبنوك»، أن البنك الأهلي قدم أيضًا خدمة تحويل أموال العاملين بالخارج من خلال الهاتف المحمول ليتم صرفها لحظيا من خلال شبكة الصراف الآلي، كما أتاح التحويل اللحظي إلى البطاقات المدفوعة مقدما من خلال ماكينات الصراف الآلي، والحصول على رخصة قبول الدفع لنقاط البيع الإلكترونية من خلال الهاتف المحمول، التي تهدف لإتاحة حلول دفع رقمية جديدة ومتطورة، وذلك كأول بنك في مصر يحصل على تلك الرخصة.

وأشار إلى أن البنك، واستمرار لدعم المنظومة الرقمية، أطلق تطبيق الموبايل البنكي في مطلع 2020، بالإضافة إلى إطلاق خدمة رمز الاستجابة السريع من خلال المحفظة الإلكترونية “الأهلي فون كاش”، والتي بلغ عدد محافظها 1.7 مليون محفظة حتى يونيو الماضي، وبزيادة بلغت 200% في حجم المعاملات المالية بالمقارنة في نفس الفترة من العام الماضي، مع التركيز على اجتذاب المزيد من الشباب وغير المتعاملين مع الجهاز المصرفي من خلال العديد من القنوات والمنتجات وليستحوذ البنك على 60% من حجم التجارة الإلكترونية بالسوق المصرية.

كما نوه إلى أن البنك الأهلي كان له السبق في افتتاح أول فرع للخدمات الإلكترونية المتكاملة في مصر في مطلع عام 2019؛ سعيا لإتاحة نموذج متطور من الفروع تقدم بعض الخدمات المصرفية بالكامل إلكترونيا للعملاء من خلال قنوات بديلة دون الاستعانة بتدخل بشري كامل، مضيفًا: “واستمر في هذا التوجه ليصل عدد النقاط الإلكترونية حاليا إلى 28 نقطة”

وأشار أبو الفتوح إلى أن قيمة المدفوعات الإلكترونية لحاملي البطاقات بأنواعها المختلفة “مسبقة الدفع والخصم المباشر، والائتمان” بلغت نحو 338.4 مليار جنيه لنحو 14.6 مليون كارت خلال العام المالي الماضي 2020-2021.

وأضاف: كما وصلت قيمة المدفوعات الإلكترونية للبطاقات مسبقة الدفع إلى 21.3 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي لعدد 7.2 مليون بطاقة، بينما بلغت قيمة المدفوعات الإلكترونية لبطاقات الخصم المباشر خلال العام الماضي 290 مليار جنيه لنحو 6 ملايين بطاقة.

وتابع: فيما بلغت قيمة المدفوعات الإلكترونية لبطاقات الائتمان بالبنك 27.1 مليار جنيه خلال عام 2020-2021 بعدد بطاقات بلغ 1.37 مليون بطاقة.

ونوه نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي إلى أن الجهاز المصرفي المصري نفذ نحو مليار عملية مصرفية إلكترونية في العام 2020/2021 بقيمة تجاوزت 2٫8 تريليون جنيه، وبنمو سنوي 49% في قيم المعاملات المصرفية الإلكترونية.

وتابع: كما بلغت قيمة عمليات تحويل الأموال من خلال الإنترنت البنكي 1٫4 تريليون جنيه بمعدل نمو 70%، وبلغ حجم المعاملات الإلكترونية من خلال محافظ الهاتف المحمول نحو 176 مليار جنيه خلال نفس الفترة، بنمو ناهز 226%.

وأضاف أبو الفتوح أن إجمالي عمليات التحصيل عبر نقاط البيع الإلكترونية بلغ ما يقرب من 136 مليار جنيه بمعدل نمو 19%، وبلغت قيمة المشتريات من خلال البطاقات المصرفية عن طريق المواقع الإلكترونية عبر الإنترنت ما يقرب من 23 مليار جنيه بزيادة قدرها 40%.

وأكد أن السنوات الأخيرة شهدت قفزة في حلول الدفع الرقمي ليصل عدد البطاقات المدفوعة مقدما إلى نحو 24.7 مليون بطاقة في يونيو الماضي مقارنة بنحو 10.8 مليون بطاقة فقط في يونيو 2018، ولتتجاوز بطاقات الخصم 20 مليون بطاقة مقارنة بنحو 15.8 مليونا، كما تطور أعداد ماكينات الصراف الآلي ليصل إلى نحو 17 ألف ماكينة.