أسامة كمال: الرئيس السيسي يفتتح الدورة 25 من معرض ومؤتمر كايرو آي سي تي

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دوت الخليج – قال الإعلامي أسامة كمال، رئيس شركة تريد فيرز إنترناشيونال المنظمة لفعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا (كايرو آي سي تي)، إنها تلقت موافقة رسمية من رئاسة الجمهورية على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للدورة الخامسة والعشرين، والتي تنطلق فعالياتها يوم الأحد المقبل.
وأضاف كمال، خلال مؤتمر صحفي اليوم مع أحمد مكي رئيس مجلس إدارة مجموعة بنية: “هذه هي المرة السابعة على التوالي التي يفتتح فيها رئيس الجمهورية المعرض، والثامنة التي ينعقد فيها الحدث تحت رعايته”.
وأشار إلى أن مجموعة بنية هي الراعي الرسمي لمعرضي الاتصالات والتكنولوجيا، والنقل.
يذكر أن جريدة دوت الخليج تشارك كراعي إعلامي لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للعام الرابع على التوالي.
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