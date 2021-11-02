قال أحمد مكي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنية، إن طرح المجموعة في البورصة المصرية محل دراسة. وأضاف مكي، في مؤتمر صحفي اليوم، أن التوقيت المناسب للطرح سيحدده مجلس الإدارة، وأن الملف تحت الدراسة خلال الوقت الحالي. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. أحمد مكي: طرح مجموعة بنية في البورصة المصرية محل دراسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.