- 1/3
- 2/3
- 3/3
أمنية إبراهيم وإسلام فضل- قال محمد رجائي، رئيس قطاع الاستثمار ببنك القاهرة، إن إجمالي محفظة استثمارات البنك وصل إلى 2.3 مليار جنيه فى الوقت الحالي، ويخطط البنك لزيادتها لحوالي 3 مليارات جنيه بنهاية العام الجاري.
وأضاف رجائي، في تصريحات على هامش مؤتمر الناس والبنوك، اليوم الثلاثاء، أن مصرفه شارك مؤخرا بمبلغ 100 مليون جنيه في صندوق للاستثمار العقاري يؤسسه بنك مصر.
وأضاف رئيس الاستثمار ببنك القاهرة أن حجم الصندوق المستهدف يتراوح بين 500 إلى 700 مليون جنيه، وأنه سيشهد جهات أخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنك القاهرة يساهم بمبلغ 100 مليون جنيه في صندوق بنك مصر للاستثمار العقاري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.