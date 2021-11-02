بنك القاهرة يساهم بمبلغ 100 مليون جنيه في صندوق بنك مصر للاستثمار العقاري

أمنية إبراهيم وإسلام فضل- قال محمد رجائي، رئيس قطاع الاستثمار ببنك القاهرة، إن إجمالي محفظة استثمارات البنك وصل إلى 2.3 مليار جنيه فى الوقت الحالي، ويخطط البنك لزيادتها لحوالي 3 مليارات جنيه بنهاية العام الجاري.

وأضاف رجائي، في تصريحات على هامش مؤتمر الناس والبنوك، اليوم الثلاثاء، أن مصرفه شارك مؤخرا بمبلغ 100 مليون جنيه في صندوق للاستثمار العقاري يؤسسه بنك مصر.

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وأضاف رئيس الاستثمار ببنك القاهرة أن حجم الصندوق المستهدف يتراوح بين 500 إلى 700 مليون جنيه، وأنه سيشهد جهات أخرى.