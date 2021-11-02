بنك القاهرة يصدر موافقات لتمويل 400 عميل بمبادرة إحلال السيارات

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أمنية إبراهيم وإسلام فضل – أعلن محمد ثروت، رئيس قطاع التجزئة في بنك القاهرة، إصدار 400 موافقة على تمويلات ضمن مبادرة إحلال السيارات بقيمة 90 مليون جنيه.
ولفت ثروت إلى أن قيمة ما تم منحه فعليا حتى الآن 60 مليون جنيه، ومن المنتظر أن تدخل باقي الحالات الصادر بشأنها موافقة ائتمانية حيز التنفيذ قريبا.
وأوضح ثروت، في تصريحات خاصة لبوابة دوت الخليج جورنال على هامش مؤتمر الناس والبنوك، أن تدفق التمويل عبر المبادرة يشهد تباطؤا، مؤخرا؛ نتيجة الأزمة التي يشهدها قطاع السيارات بسبب تراجع الإنتاج.
في سياق مختلف، قال ثروت إن مصرفه وافق لنحو 40 عميلًا على تمويل ضمن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري بفائدة 3%.
وأوضح أنه تم بالفعل منح تمويلات لعدد 10 عملاء حتى الآن، مشيرا إلى أن البنك يتباحث مع صندوق الإسكان الاجتماعي لتمويل وحدات سكنية لعملاء محدودي الدخل.
وأشار إلى أن محفظتي التجزئة المصرفية والقروض متناهية الصغر بلغتا بنهاية شهر أكتوبر 40 مليار جنيه، ويستهدف بنك القاهرة الوصول بهما إلى 42 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.
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