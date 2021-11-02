عاجل.. مجموعة بنية تدرس الإدراج المزدوج لأسهمها في بورصة ثانية مع مصر

رضوى إبراهيم – قال أحمد مكي، رئيس مجموعة بنية، إنها تدرس الإدراج المزدوج لأسهمها في سوق ثانية بجانب السوق المصرية.

وأكد مكي، في رد على بوابة دوت الخليج جورنال، أن فترة دراسة طرح الشركة في البورصة المصرية ستنتهي في وقت قريب، وستشهد حسم السوق الثانية التي سيتم الإدراج بها، وكذلك توقيتات الطرح.

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وأضاف رئيس مجموعة بنية أن الشركة تناقش أيضا مع إدارتها المالية ومستشاريها أدوات التمويل الأخرى مثل السندات وصكوك التمويل، إضافة إلى دراسة اكتتابات خاصة لبعض شركاتها التابعة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن للإعلان عن بعض تفاصيل الدورة الخامسة والعشرين من معرض ومؤتمر كايرو آي سي تي، بمشاركة الإعلامي أسامة كمال رئيس شركة تريد فيرز إنترناشيونال المنظمة لفعاليات المعرض والمؤتمر.

وكان أسامة كمال قد كشف في بداية أعمال المؤتمر الصحفي، عن تلقي شركته موافقة رسمية من رئاسة الجمهورية على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للدورة الخامسة والعشرين، والتي تنطلق فعالياتها يوم الأحد المقبل.

وأشار إلى أن مجموعة بنية هي الراعي الرسمي لمعرضي الاتصالات والتكنولوجيا، والنقل.

يذكر أن جريدة دوت الخليج تشارك كراعي إعلامي لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للعام الرابع على التوالي.