- 1/3
- 2/3
- 3/3
رضوى إبراهيم – قال أحمد مكي، رئيس مجموعة بنية، إنها تدرس الإدراج المزدوج لأسهمها في سوق ثانية بجانب السوق المصرية.
وأكد مكي، في رد على بوابة دوت الخليج جورنال، أن فترة دراسة طرح الشركة في البورصة المصرية ستنتهي في وقت قريب، وستشهد حسم السوق الثانية التي سيتم الإدراج بها، وكذلك توقيتات الطرح.
وأضاف رئيس مجموعة بنية أن الشركة تناقش أيضا مع إدارتها المالية ومستشاريها أدوات التمويل الأخرى مثل السندات وصكوك التمويل، إضافة إلى دراسة اكتتابات خاصة لبعض شركاتها التابعة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن للإعلان عن بعض تفاصيل الدورة الخامسة والعشرين من معرض ومؤتمر كايرو آي سي تي، بمشاركة الإعلامي أسامة كمال رئيس شركة تريد فيرز إنترناشيونال المنظمة لفعاليات المعرض والمؤتمر.
وكان أسامة كمال قد كشف في بداية أعمال المؤتمر الصحفي، عن تلقي شركته موافقة رسمية من رئاسة الجمهورية على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للدورة الخامسة والعشرين، والتي تنطلق فعالياتها يوم الأحد المقبل.
وأشار إلى أن مجموعة بنية هي الراعي الرسمي لمعرضي الاتصالات والتكنولوجيا، والنقل.
يذكر أن جريدة دوت الخليج تشارك كراعي إعلامي لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للعام الرابع على التوالي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. مجموعة بنية تدرس الإدراج المزدوج لأسهمها في بورصة ثانية مع مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.