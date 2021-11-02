محمد بدير: دور فعال لبنك QNB في دعم مبادرة حياة كريمة

أمنية إبراهيم وإسلام فضل – أكد محمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني الأهلي QNB مصر، حرص مصرفه على المشاركة في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تستهدف تطوير قرى الريف المصري.

وأشار بدير، في كلمته خلال الجلسة الثانية بمؤتمر الناس والبنوك والتي ناقشت تأثير مبادرة حياة كريمة على الاقتصاد المصري، إلى أن بنك قطر الوطني الأهلي، أقام عددا من ندوات التوعية بالنواحي المالية والفنية لفرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الصعيد بمحافظتي قنا وأسيوط.

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وأضاف بدير أن البنك ضخ تمويلات لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في المحافظتين بحوالي 15 مليون جنيه، في إطار دعم أهداف مبادرة حياة كريمة.

وتابع بدير أن البنك حرص أيضا على التوعية بالشمول المالي والخدمات المصرفية وأهمية التعامل مع البنوك ومنظومة المدفوعات الإلكترونية والرقمية، حتى تتحقق استفادة قاطني تلك المحافظات من الخدمات المتاحة.

وأشار أيضًا إلى أن البنك نشر أكثر من 50 ماكينة صراف آلي ونحو 650 ألف رمز استجابة سريع QR Code في المحافظتين، للتشجيع على استخدام خدمات الدفع الإلكتروني.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني الأهلي، أن القطاع المصرفي داعم قوي لكافة المبادرات التنموية التي تهدف لتحقيق التنمية الشاملة، ويلعب دورا حيويا في تحقيق ذلك.