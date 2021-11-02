حسن غانم: مردود اقتصادي كبير لمبادرة حياة كريمة على مشروعات الإسكان

أمنية إبراهيم وإسلام فضل – قال حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن مصرفه له تاريخ “طويل وحافل” في تمويل مشروعات الإسكان لصالح شرائح متنوعة من أصحاب الدخول، ما ساهم في تعزيز دوره وإسهاماته في مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري على مدار السنوات الماضية.

وأكد غانم أن مبادرة حياة كريمة سيكون لها مردود اقتصادي كبير، إذ ستتضمن طرح مشروعات إسكانية ضخمة لفئة محدودي الدخل، ما سينعكس بدوره على نشاط التمويل، بجانب تشغيل عدد واسع من القطاعات المرتبطة بالبناء والتشييد.

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وأضاف غانم، في كلمته بالجلسة الثانية من مؤتمر الناس والبنوك، والتي ناقشت دور وتأثير مبادرة حياة كريمة على الاقتصاد، أن مبادرات التمويل العقاري منخفضة العائد تهدف لمساعدة الأفراد على تملك وحدة سكنية مناسبة بفائدة بسيطة وأقساط مناسبة لمستوى الدخل وعلى فترات طويلة لم تشهدها السوق من قبل.

وأكد غانم استهداف استراتيجية بنك التعمير والإسكان استمرارية التوسع في تمويل الوحدات السكنية وزيادة مشاركته في مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري.