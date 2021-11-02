محمد عشماوي: حياة كريمة تعيد الدولة لدور صانع السوق والمتحكم في اتجاهاتها

أمنية إبراهيم وإسلام فضل – قال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف “حياة كريمة” تعيد الدولة المصرية لأول مرة منذ عقود للعب دور صانع السوق والمتحكم في اتجاهاتها.

وأكد عشماوي، في كلمته خلال الجلسة الثانية من مؤتمر الناس والبنوك، أن أكثر من 10 وزارات تعمل في مشروعات المبادرة بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

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وقال نائب رئيس بنك ناصر إن حياة كريمة تعبر عن منهجية المرحلة للسعي نحو رفع جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق عدالة توزيع الخدمات بمختلف أنواعها.

وأشار عشماوي إلى توفير بنك ناصر الخدمات المصرفية والاجتماعية للفئات المستهدفة باعتباره بيت مال الدولة المصرية.

وأضاف أن البنك لديه باقة متنوعة وواسعة من البرامج التمويلية المستحدثة تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب.