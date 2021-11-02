الرئيس السيسي يعود إلى القاهرة بعد المشاركة في قمة الأمم المتحدة العالمية للمناخ

دوت الخليج – عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة الأمم المتحدة العالمية للمناخ بجلاسكو. صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

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