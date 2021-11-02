مال وأعمال

رئيس الوزراء يدشن المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر

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بكر بهجت – دشن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر، الذي تقيمه هيئة المجتمعات العمرانية ممثلة في شركة سيتي إيدج.

حضر مراسم الافتتاح، الجارية الآن: الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومحافظ القاهرة خالد عبد العال، وهشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، ومحمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج، ووليد أبو رسلان، مدير عام ممشى أهل مصر.

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وينفذ مشروع ممشى أهل مصر على مرحلتين، الأولى تبدأ من كوبري قصر النيل حتى كوبري 15 مايو، بطول 1160 مترا وبالتعاون مع محافظة القاهرة، والثانية من كوبري 15 مايو حتى كوبري إمبابة.

وستتولى شركة كونسل ماسترز لإدارة وتشغيل 60 كيلومترا من الممشى، لمدة 9 سنوات، بحسب الاتفاق الذي وقعته مع شركة سيتي إيدج خلال أغسطس الماضي.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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