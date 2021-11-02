- 1/3
- 2/3
- 3/3
دوت الخليج – أكد طارق الخولي، رئيس مجلس إدارة بنك saib، أن خطة البنك المركزي المصري المصري لنشر قنوات ووسائل الدفع الإلكتروني والرقمي، ساهمت بصفة أساسية في تعزيز الشمول المالي، وإتاحة ووصول الخدمات المالية لغير المشمولين.
وقال الخولي، في كلمته خلال مؤتمر الناس والبنوك، إن البنك المركزي المصري المصري لعب دورا هاما في إيصال الخدمات المصرفية لمختلف المحافظات والقرى في القطر المصري، عبر تحفيز البنوك على التوسع في نشر الخدمات الإلكترونية والتي يمكن الوصول إليها بسهولة ويسر.
وأشار رئيس بنك saib إلى أن منتجات كالمحافظ الإلكترونية يسهل إتمام المعاملات المصرفية والمالية من خلالها عبر الهاتف المحمول، خاصة مع اتساع نطاق انتشار رمز الاستجابة السريع QR Code.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طارق الخولي: نشر قنوات الدفع الإلكتروني عزز إتاحة الخدمات المالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.