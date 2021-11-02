طارق الخولي: نشر قنوات الدفع الإلكتروني عزز إتاحة الخدمات المالية

دوت الخليج – أكد طارق الخولي، رئيس مجلس إدارة بنك saib، أن خطة البنك المركزي المصري المصري لنشر قنوات ووسائل الدفع الإلكتروني والرقمي، ساهمت بصفة أساسية في تعزيز الشمول المالي، وإتاحة ووصول الخدمات المالية لغير المشمولين.

وقال الخولي، في كلمته خلال مؤتمر الناس والبنوك، إن البنك المركزي المصري المصري لعب دورا هاما في إيصال الخدمات المصرفية لمختلف المحافظات والقرى في القطر المصري، عبر تحفيز البنوك على التوسع في نشر الخدمات الإلكترونية والتي يمكن الوصول إليها بسهولة ويسر.

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وأشار رئيس بنك saib إلى أن منتجات كالمحافظ الإلكترونية يسهل إتمام المعاملات المصرفية والمالية من خلالها عبر الهاتف المحمول، خاصة مع اتساع نطاق انتشار رمز الاستجابة السريع QR Code.