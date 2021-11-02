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بريطانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا منذ مارس

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– سجلت بريطانيا الحصيلة الأعلى في وفيات كورونا منذ مارس 2021؛ إذ أعلنت السلطات الصحية وفاة 293 حالة جديدة.

وأوضحت السلطات الصحية أن تلك الوفيات سجلت خلال 28 يوما من ثبوت الإصابة بكورونا، وهي الحصيلة الأعلى منذ مارس الماضي.

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كذلك سجلت البلاد 33865 إصابة جديدة، وفقا لمذكرة رسمية أشارت إلى أن ذلك الرقم ربما يتضمن بيانات الوفيات لمدة يومين من إنجلترا، إذ أن هيئة الصحة الوطنية هناك، لم ترسل إحصاءها لعدد الوفيات والمصابين أمس الإثنين.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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