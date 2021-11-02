مكاسب شركات الرعاية الصحية تدعم الأسهم الأوروبية عند الإغلاق

سي إن بي سي – سجلت الأسهم الأوروبية مستوى قياسيا مرتفعا، اليوم الثلاثاء، بدعم من أداء قوي لشركات الرعاية الصحية، لكن خسائر في قطاع التعدين كبحت مكاسب السوق بينما تترقب اجتماعات بنوك مركزية كبرى هذا الأسبوع.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 جلسة التداول مرتفعا 0.1% عند 479.71 نقطة، وقادت أسهم الرعاية الصحية المكاسب بصعودها 1.3% .

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وقادت أسهم شركات التعدين الخسائر مع هبوطها 2.9% بفعل تراجع أسعار خام الحديد والنحاس.

وكان المؤشر ستوكس 600 قد أغلق عند مستوى قياسي مرتفع أمس الاثنين مواصلا مكاسبه القوية من أكتوبر في أعقاب تقارير إيجابية لأرباح الشركات وقفزة في أسهم البنوك غذتها توقعات بزيادة في أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري الأوروبي العام القادم.

ويتحول التركيز الآن إلى قرار من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء بشأن متى سيبدأ تقليص إجراءاته التحفيزية الضخمة وأيضا قرار من بنك إنجلترا المركزي يوم الخميس.

ومن المتوقع أن يحدد البنكان كلاهما إجراءات لاحتواء قفزة في التضخم مؤخرا.

متوقع أن يقلص الفيدرالي برنامج شراء الأصول بـ15 مليار دولار مقسمة إلى 10 مليارات دولار سندات خزانة و 5 مليارات دولار من الأوراق مالية المدعومة بالرهن العقاري.