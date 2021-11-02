مال وأعمال

جيف بيزوس يتعهد بتقديم ملياري دولار لتمويل مساعي مكافحة تغير المناخ

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سي إن بي سي – تعهد مؤسس أمازون، جيف بيزوس، بتقديم ملياري دولار لتمويل المساعدة في استعادة الطبيعة وتحويل أنظمة الغذاء.

والتمويل هو جزء من التزام الملياردير، الذي تبلغ ثروته حاليا 192.3 مليار دولار، بإنفاق 10 مليارات دولار على مكافحة تغير المناخ هذا العقد

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مريم الجابري

مريم الجابري

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