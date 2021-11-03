سي إن بي سي – أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزانة محلية بقيمة 600 مليون ريال موزعة على ثلاثة آجال . وبلغ متوسط العائد على إصدار شهر نوفمبر الجاري 0.21% لمدة ثلاثة و ستة وتسعة أشهر. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر هذا وبلغ اجمالي إصدارات مصرف قطر المركزي من أذون الخزانة المحلية قصيرة خلال العام الحالي 6.6 مليار ريال، بينما وصل إجمالي قيمة الأذونات المستحقة 3 مليارات ريال بنهاية شهر أكتوبر 2021. وبحسب بيان مصرف قطر المركزي فإن الإصدار يأتي ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف نيابةً عن حكومة قطر وبالتنسيق مع وزارة المالية، وتطرح عن طريق المزاد لصالح البنوك العاملة في الدولة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المركزي القطري يصدر أذونات خزانة بقيمة 600 مليون ريال ومتوسط عائد 0.21% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.