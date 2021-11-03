تراجع مؤشر مديري المشتريات في السعودية إلى 57.7 نقطة خلال أكتوبر

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سي ان بي سي _ تراجع مؤشر مديري المشتريات PMI الصادر عن IHS Markit في السعودية إلى 57.7 نقطة في أكتوبر من 58.6 في سبتمبر، ومع ذلك بقيت القراءة تشير إلى تحسن حاد في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
ويذكر أن هذه القراءة هي ثاني أعلى قراءة مسجلة منذ بداية جائحة كورونا.
وبسبب ارتفاع المبيعات، أفادت الشركات غير المنتجة للنفط بوجود توسغ ملحوظ في الإنتاج خلال أكتوبر، حيث تسارع معدل النمو في الشهر السابق إلى أقوى مستوياته منذ نهاية 2017.
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