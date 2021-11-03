سهم سوق دبي المالي يقفز 12% بداية التعاملات بدعم خطط إدراج 10 شركات حكومية

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العربية نت _ ارتفع سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 12% عند افتتاح جلسة، اليوم الأربعاء.
وبلغ سعر السهم عند الافتتاح 1.36 درهم، مقارنة مع 1.21 درهم.
وسجلت سوق الأسهم في دبي مكاسب حادة أمس الثلاثاء لتصل إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2018 بعد أن أعلنت الإمارة عن خطط لإطلاق صندوق صانع للسوق بملياري درهم.
وصعد المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي نهاية جلسة الثلاثاء 4%، مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ أغسطس 2018. وارتفعت معظم الأسهم المدرجة في المؤشر ومن بينها إعمار العقارية التي قفز سهمها 7.6%.
وقال الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات الظبي كابيتال المحدودة، محمد علي ياسين، في مقابلة مع “العربية” إن توجهات دبي لإدراج هيئة كهرباء ومياه دبي في سوق دبي المالي في الأشهر المقبلة، يأتي ليعكس أن القرارات المتخذة لتعميق سوق دبي، وزيادة حجمها إلى 3 تريليونات درهم، هي إجراءات تنفيذية سنشهدها بشكل متتابع، و”ربما طرح كيانات أكبر”.
يعتبر الإعلان عن إدراج DEWA الأول ضمن دفعة من عشر شركات حكومية وغير حكومية تنوي دبي طرحها في سوق دبي المالي خلال الفترة المقبلة.
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