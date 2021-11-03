وزير الزراعة يوافق على تمويل بقيمة 388 مليون جنيه للمشروع القومي للبتلو

صرح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، وافق على اعتماد مبلغ 388 مليون جنيه لعدد 1941 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين باجمالي عدد رؤوس ماشية (25062) رأس وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.

وأضاف الصياد، أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الأن أكثر من 6 مليارات جنيه لحوالى 36600 مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 405 ألف رأس ماشية محلية ومستوردة.

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ومن ناحيته قال د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أنه للإستفادة من المشروع القومي للبتلو بشقيه المحلى والمستورد لا يشترط تقديم رخصة تشغيل للحظيرة أو تصريح مزاولة نشاط ولكن يكتفى بإجراء معاينة ثلاثية من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية والبنك الممول (الزراعي المصري أو الأهلي المصري) أو من يمثلهم بالمحافظات للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والتسمين.

ويكثف قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية من المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع بشقيه المحلى والمستورد للعمل على تذليل أى عقبات تواجه المستفيدين على أرض الواقع.

وأضاف سليمان، أنه يمكن الإستفادة من المشروع القومي للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية, أو من خلال التواصل الإلكتروني مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).