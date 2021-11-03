بيتكوين تتجاوز 63 ألف دولار وعملة إيثر تقفز لذروة قياسية جديدة

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العربية نت _ سجلت إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، أعلى مستوى على الإطلاق اليوم الأربعاء، مقتفية أثر صعود بيتكوين، بعد أن تأثرت بالأنباء عن اعتماد العملات المشفرة على نطاق أوسع.
وارتفعت إيثر، المرتبطة بسلسلة إيثريوم للكتل، إلى 4643 دولارا في ساعات التداول الآسيوية، محطمة رقم أمس البالغ 4600 دولار، مما رفع مكاسبها خلال الأسبوع إلى أكثر من 10%.
وجرى تداول بيتكوين عند حوالي 63078 دولارا مرتفعة نحو 117% هذا العام، بينما صعدت إيثر إلى ستة أمثال قيمتها.
وقال رايان راباجليا المدير العالمي للتداول في منصة أو.إس.إل للأصول الرقمية: “منذ انعكاس وضع السوق في نهاية سبتمبر، تتحرك قوة إيثر مواكبة بيتكوين وعملات رئيسية أخرى”.
تنامى الاهتمام أيضا بعملات رقمية أصغر بعدما غيرت شركة فيسبوك اسمها إلى ميتا للتركيز على “الميتافيرس”، وهو بيئة للواقع الافتراضي المشترك.
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