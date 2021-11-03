أرباح الدار العقارية الإماراتية تنمو 11% في الربع الثالث إلى 128.8 مليون دولار

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وكالات _ أعلنت شركة الدار العقارية اليوم الأربعاء، أنها سجلت زيادة نسبتها 11 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام بدعم من زيادة المبيعات مع تسارع وتيرة التعافي بعد جائحة كورونا.
وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين 473.2 مليون درهم (128.85 مليون دولار) في الشهور الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر، مقارنة مع 426.2 مليون درهم في الفترة نفسها قبل عام.
وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي للشركة في بيان “بالتزامن مع تصاعد وتيرة التعافي الاقتصادي ما بعد الجائحة، واصلت مختلف أعمالنا النمو والانتعاش بسرعة وثبات، فوصلت مبيعات المشاريع التطويرية خلال الربع الثالث إلى 2.69 مليار درهم”.
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